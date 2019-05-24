بـ 7 صفقات.. الأهلى يدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد

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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التعاقد مع 3 لاعبين فى مركز الوسط المدافع، ومساك وظهير أيمن، ومهاجمين فضلاً عن الاستقرار على إعادة الثلاثى محمود الجزار، وأحمد حمدى، وأحمد ريان من الجونة، وعمار حمدى من الاتحاد السكندرى.

في سياق مختلف قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبات مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل لاعب بالفريق، وذلك بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك وفقاً للائحة الاستثنائية التى وضعت لآخر 7 مباريات وفق مبدأ الثواب والعقاب.


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