السعودية تطالب المجتمع الدولي بهذا الشيء تجاه الحوثيين

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وكالات- الدويني فولي

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موقف دولي


دعت السعودية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من جماعة "أنصار الله" الحوثية، "لاستهدافها المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".


وقال القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي، إن ممارسات الحوثيين تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".


وقال منزلاوي في كلمة ألقاها في مجلس الأمن الدولي في جلسة حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة": "المملكة تحرص بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة".


وأضاف: "الهجوم على المنشآت الحيوية في المناطق الآهلة بالسكان يعد استهتارا مباشرا وواضحا بحياة وأرواح المدنيين"، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي "للوقوف صفا واحدا وتوحيد وجهات النظر في سبيل حماية المدنيين في النزاع بأشكاله كافة ودعم تمكين تحييد المدنيين".

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