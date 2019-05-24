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داعية إسلامي: لهذا السبب السوشيال ميديا تدفعنا لارتكاب الكبائر

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قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن السوشيال ميديا أصبحت مكان للتلذذ بكشف عورات الناس، من خلال نشر بعض الأخبار.

وأشار "حسني" خلال تقديمه برنامج "رحلة حياة"، المذاع على قناة "on e ":" إلى أن نشر مثل هذه الأخبار هو ارتكاب نوعين من الكبائر، الأول: بسبب التسرع دون التأكد في نشر هذه الأخبار، والثاني: بسبب المشاركة في كشف عورات الناس.

وأضاف:" أن مواقع التواصل الاجتماعي غيرت في نفسية الكون، وعلماء النفس والاجتماع بدأوا يدرسون ظواهر جديدة في سلوكيات الناس في المعاملة والقطيعة الاكتئاب، بسبب هذه المواقع ، داعيا الى ضرورة عدم الاندفاع وراء الجموع.


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