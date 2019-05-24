داعية إسلامي: لهذا السبب السوشيال ميديا تدفعنا لارتكاب الكبائر

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن السوشيال ميديا أصبحت مكان للتلذذ بكشف عورات الناس، من خلال نشر بعض الأخبار.

وأشار "حسني" خلال تقديمه برنامج "رحلة حياة"، المذاع على قناة "on e ":" إلى أن نشر مثل هذه الأخبار هو ارتكاب نوعين من الكبائر، الأول: بسبب التسرع دون التأكد في نشر هذه الأخبار، والثاني: بسبب المشاركة في كشف عورات الناس.

وأضاف:" أن مواقع التواصل الاجتماعي غيرت في نفسية الكون، وعلماء النفس والاجتماع بدأوا يدرسون ظواهر جديدة في سلوكيات الناس في المعاملة والقطيعة الاكتئاب، بسبب هذه المواقع ، داعيا الى ضرورة عدم الاندفاع وراء الجموع.