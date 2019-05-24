تأييد تغريم مدحت شلبي بسبب الإساءة للنادي الأهلى

24 مايو 2019 - 03:00 ص

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، برفض الاستئناف المرفوع من الإعلامي مدحت شلبى، على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة القاضى بتغريم مدحت هلال شلبى عشرين ألف جنيه، ومبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.



كانت جنح القاهرة الجديدة قضت بتغريم مدحت شلبي مقدم برنامج "مساء بيراميدز" سابقًا، 20 ألف جنيه، في بلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي اتهم فيه "شلبي" بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، والتلفظ بعبارات اعتبرها الكابتن محمود الخطيب تمثل جرائم السب والقذف في حقه وتسيىء لشخص رئيس النادي الأهلي، في حلقة 25 سبتمبر من العام الماضي ببرنامجه مساء بيراميدز، بحسب "بوابة الأهرام".