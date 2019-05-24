نشأت الديهي يكشف تفاصيل خطيرة عن الإخوان وأمريكا

24 مايو 2019 - 02:30 ص

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة وهي عرض أمريكي على مكتب الإرشاد عام 2005، مضيفًا أن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل هذا العرض، موضحًا أن الإدارة الأمريكية عرضت على جماعة الإخوان مشروع ديمقراطي سيكون للإخوان دور أساسي له، ولن يكون للرئيس الأسبق حسني مبارك أي دور.



وأوضح "الديهي"، أن المشروع يتكون من 5 نقاط، وهو أن يقوم الإخوان بإقامة مظاهرات على مستوي مصر في وقت واحد، فسيقوم الرئيس الأسبق مبارك باعتقال عشرات الآلاف حينئذ ستتدخل الإدارة الأمريكية لإزاحه مبارك ومن ثم ستقام انتخابات رئاسية وسيتم الإفراج عن المعتقلين الإخوان، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيتم وفقا لعدة شروط وهو ضمان أمن وأمان إسرائيل، وضمان جميع حقوق المواطنة للإخوة الأقباط، ضمان حقوق المرأة في المناصب العليا.



وكشف عن سبب الخلاف الحقيقي بين جماعة الإخوان، والدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء أمس الخميس، أن الدكتور محمد حبيب كان يريد أن يصبح مرشد للإخوان عقب المرشد حسن الهضيبي، ولكن تم تعيين مهدي عاكف في هذا المنصب، موضحًا أنه عقب مهدي عاكف، كان يطمح محمد حبيب أن يصبح مرشد للجماعة ولكن تم تعيين محمد بديع بدلًا منه.

