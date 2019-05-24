طبيب يحذر هؤلاء من رائحة الفول: تهدد حياتهم

24 مايو 2019 - 01:00 ص

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن قصة طفل أصيب في عمر العامين بأنيميا الفول، وكاد أن يلقى حتفه بسبب أكلة فول، ولكن أصبح الآن أستاذًا في كلية الطب.



وأضاف «موافي»، خلال تقديمه برنامج «ربِ زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ذلك الطفل أحد أقاربه وتابع حالته الصحية منذ إصابته بمرض أنيميا الفول، بعد أن تناول وجبة فول مع والدته فأصيب بتكسر الدم ولكن تم إنقاذه.

