ظريف: العقوبات الأمريكية تستهدف النظام الدولي

24 مايو 2019 - 02:10 ص

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، تستهدف النظام الدولي، داعيا العامل إلى الوقوف ضدها.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ظريف لإعلام باكستاني، بمطار "إسلام آباد الدولي"، عقب وصوله البلاد، لإجراء لقاءات رسمية مع المسؤولين الباكستانيين، تطرق خلالها لموضوع العقوبات الأمريكية.



ووصف ظريف، العقوبات، بـ"الخطوات البلطجية"، مشيرا إلى تصادفها مع فرض واشنطن عقوبات مماثلة على الصين.



وأضاف أنه في حال عدم معارضة المجتمع الدولي لمثل هذه الخطوات، فإن الأخير سيبقى "رهين تصرفات رجل لا يلتزم بأي قانون"، في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وشدد ظريف، أنه "على جميع دول العالم، الوقوف ضد العقوبات الأمريكية، من أجل مصالحها، والأمن الدولي، وإن لم تفعل ذلك، فهي معرضةً لها".



كما أشار إلى ضرورة التشاور مع دول الجوار حول الظروف التي تمر منها المنطقة.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

