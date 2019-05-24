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«المحمدي»: الجماعية سر تعادل الإسماعيلي أمام الأهلي

الرياضة

باهر المحمدي
باهر المحمدي

أمير سعد

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أبدى باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي والمنتخب الوطني، سعادته بتعادل فريقه مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الدروايش كان الأكثر إصرارًا فى مباراة الأهلي مساء أمس الاربعاء .

وتألق المحمدى بشكل لافت للنظر فى لقاء الاهلى ليحصد لقب رجل المباراة عن جدارة بعد الذود عن مرمى فريقه بهدفين محققين.

وأضاف المحمدى فى تصريحات صحفية :”كنا نلعب بشكل جماعى وككتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية”.

وبسؤاله عن ثقة المكسيكى خافيير اجيرى بضمه فى قائمة كأس الأمم الأفريقية :”أشكره للغاية وتلك الثقة تضع حافز لدى على تقديم أفضل مستوى مع فريقى والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة”.

وأتم حديثه :”البطولة ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل”.


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