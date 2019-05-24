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داعية سلفي يهين الإخوان بسبب "تركي آل شيخ"

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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شن حسين مطاوع الداعية السلفي هجوما كبيرا على القيادي الإخواني هيثم أبو خليل بسب المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر خليل صورة لبعض المساعدات المقدمة من آل الشيخ لبعض أهالي مصر معلقا أن هذه الصورة تهين سيدات مصر.

ورد الداعية السلفي على خليل مؤكدا أن الصورة مكتوب عليها : إهداء من المستشار تركي آل الشيخ إلى الشعب المصري العظيم أي ليست لسيدات مصر فقط كما ادعي هذا الأفاك الكاذب، وهذا الإهداء من المستشار  تركي آل الشيخ بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وقبلها تبرع من جيبه الخاص لمستشفى سرطان الأطفال بمبلغ مليون دولار، وقبلهما تبرعات مادية وعينية لجهات كثيرة داخل مصر ، وليس هو وحده من فعل ذلك بل هناك الكثير من الأمراء ورجال الأعمال العرب من يفعلون مثله، وما الذي فعله الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله ومازال أبناؤه من بعده يفعلونه لأجل مصر وحبهم لها عنا ببعيد ، لكن لماذا تركي آل الشيخ تحديدا هو المتهم بإهانة الشعب المصري بالرغم من أنه هو الذي أهانه شرذمة غير مسؤولة من المصريين وكان دائما رد فعله عدم مقابلة السيئة بمثلها ؟

وأضاف :"الإخوانجية الخبثاء تناسوا أنهم كانوا يشترون بأموالهم القذرة بعض النفوس المريضة من ذوي الحاجة للحصول على أصواتهم في الانتخابات مقابل تلك الأموال ثم يلصقون رجسهم ودنسهم بغيرهم ويحاولون تهييج المصريين على رجل كل ذنبه أنه أحب  مصر ونقل مشاريعه إليها وحاول تقديم ما استطاعه من مساعدة لها.

واختتم :"ليتنا لا نكون عونا لهؤلاء الأنجاس الأرجاس الشراة الذين لا يعنيهم ولا بهدفون ولا يعملون إلا على تدمير هذا البلد بأي طريقة كانت، فتجدهم دائما كالذباب لا يرمي إلا على النجاسات ،. فاللهم احفظنا منهم واخذلهم واخزهم ".



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