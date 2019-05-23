مهاجم الزمالك على رادار الرجاء المغربي

23 مايو 2019 - 11:44 م

كشف أحمد مرتضي منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، اقتراب رحيل المهاجم المغربى حميد أحداد عن القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات إذاعية لـ”راديو مارس” المغربي أن نادى الرجاء المغربى تواصل فعليًا مع إدارة الزمالك لضم أحداد الموسم المقبل.

وكشفت الإذاعة المغربية أن أحداد قد يوقع للرجاء المغربى خلال الفترة المقبلة وفقا لتصريحات نجل رئيس الزمالك.

وكان أحداد قد انتقل للزمالك منذ بداية الموسم الحالى، ولم يشارك كثيرًا مع المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء كرستيان جروس هذا الموسم .

الجدير بالذكر أن حميد أحداد قد يقود هجوم الزمالك خلال مواجهه نهضة بركان فى اياب نهائى الكونفدرالية، الأحد المقبل فى حالة عدم جاهزية خالد بوطيب، وفى ظل ايقاف عمر السعيد للانذار الثانى.