» كأس العالم.. السنغال يقسو على تأهيتي

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المصريون

السنغال

تاهيتي

فاز منتخب السنغال على تاهيتى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فى اليوم الأول من كأس العالم للشباب الذى تستضيفه بولندا.

سجل ثلاثية منتخب السنغال اللاعب أمادو سانيا "هاتريك"، فى الدقائق 1، 29 و 50 من زمن المباراة.

وتصدر المنتخب السنغالى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة منتخب بولندا صاحب الأرض والجمهور مع منتخب كولومبيا فى الثامنة والنصف من مساء اليوم.


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