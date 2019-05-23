» لجنة لبحث مشاكل الدوري برئاسة «شوبير»

23 مايو 2019 - 10:35 م

قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة لبحث مشاكل الدوري العام برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية.

ويرأس اللجنة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري المحلي.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم الخميس أن الهدف من تشكيل اللجنة هو التوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها غدا الجمعة.

وتعاني النسخة الحالية للبطولة من وجود عدد كبير من المباريات المؤجلة، خاصة لفريق الزمالك، الذي مازال يمتلك أربعة مؤجلات بسبب مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية).

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فرق الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، التي مازالت تصارع من أجل البقاء في المسابقة والهروب من شبح الهبوط للدوري الممتاز (ب)، بخلاف لقائه المؤجل مع الإسماعيلي، الذي ضمن البقاء.

وكانت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، أصدرت جدول مباريات المرحلة المتبقية للمسابقة أمس الأربعاء، حيث أشارت إلى خوض الزمالك مباراتين أمام الإنتاج الحربي وكذلك مع حرس الحدود أو الجونة بعد انتهاء مباراته الأفريقية المرتقبة مع ضيفه نهضة بركان المغربي بعد غد الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية، وهو ما رفضته باقي الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي، الذي ينافس الفريق الأبيض للحصول على اللقب.

ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوقف المسابقة قبل الثالث من يونيو القادم لتوفير الوقت الكافي أمام منتخب مصر(الفراعنة) للاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.