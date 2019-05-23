» «عبد الغني»: «أبوتريكة» ليس من أبناء الأهلي

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المصريون

الاهلى

ابوتريكة

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد أبو تريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق، ليس من ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء.

أوضح عبد الغني في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد والممثلة جيهان خليل ببرنامج "سيرة الحبايب" عبر قناة TeN، أن محمد أبو تريكة من أفضل اللاعبين الذين لعبوا بقميص الأهلي، لكنه ليس من أبناء النادي الأهلي، ولعب له لمدة 3 مواسم فقط، فيما قضى معظم مسيرته كلاعب في صفوف نادي الترسانة.

أضاف مجدي عبد الغني أنه يرى أن محمود الخطيب هو أفضل لاعب في تاريخ النادي الأهلي ممن عاصرهم، وأن هيديكوتي هو المدرب الأفضل في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن من جيل اللاعبين الذين لم يعاصرهم، يرى أن صالح سليم، رفعت الفناجيلي وعادل هيكل كانوا بين الأفضل في الأجيال التي لم يعاصرها.

تابع أنه بين صفوف نادي الزمالك لا يرى أي لاعب مستواه جيد في الوقت الحالي، مؤكدًا أن فاروق جعفر وحسن شحاتة كانوا الأفضل في الجيل الذي عاصره، وحمادة إمام في الجيل الذي لم يعاصره، وحازم إمام في الأجيال التالية، فيما يرى أن شيكابالا لاعب يتمتع بالموهبة لكنه لم يحقق إنجازات مع الزمالك.

في سياق آخر، أكد مجدي عبد الغني أنه يثق أن الأهلي سيكون بطلا للدوري المصري بنهاية الموسم الحالي، بسبب تفريط الزمالك في النقاط وفرص المنافسة على حسم درع البطولة.

يذكر أن برنامج "سيرة الحبايب" من تقديم عمرو عبد الحميد وجيهان خليل، يعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة TeN في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر.

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