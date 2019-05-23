» القبض على عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بالمعصرة

23 مايو 2019 - 10:11 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة من ضبط عاطل أثناء تنقيبه أسفل منزله عن استخراج آثار وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة فى عمليات الحفر وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى بأصوات حفر عالية ليلا فى أحد المنازل المجاورة وقيام مالكة بالتنقيب عن آثار بعزبة الهجانة بنطاق دائرة القسم وعلى الفور وجه العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة قوة من دائرة القسم الى مكان البلاغ وتم مداهمة المنزل وضبط خلف .ل 55 سنة مالك العقار وبحوزته أدوات التنقيب عبارة عن (2 فأس وكوريك وموتور وواير وأسلاك كهربائية).

وبمناقشته أمام اللواء علاء عطية، رئيس فرقة، الجنوب أقر بقيادة بالحفر أسفل منزله للبحث عن آثار وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.