مطالب برلمانية بالتصدي لمافيا المنح الدراسية بالخارج

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الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب أفريقيا

تقدم تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ضرورة التصدي لمافيا المنح الدراسية بالخارج، والتي تتاجر بأحلام الشباب وأمالهم فى بناء مستقبل علمي لهم.

وأوضح قلدس، في بيان له اليوم، أن البعض من معدومي الضمير يستغلون شغف الطلاب المصريين للدراسة والعمل بالخارج، ويعملون كوسطاء لجامعات وهمية تمنح شهادات غير معترف بها، ويسعون لإقناع الشباب المصري بأن تلك الجامعات تجعلهم حاصلين على مستوى تعليمي عالي.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحكام الرقابة على هذه المواقع المدعية وتقديم أصحابها للمحاكمة القانونية، بالإضافة إلى توعية الطلاب بضرورة السؤال أولا عن الجامعات ومعرفة ما إذا كان معترف بها داخل دولتها أم لا قبل الدراسة فيها وتضييع سنوات عمرهم وإنفاق أموال لا عائد منها.


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