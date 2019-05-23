» فتح باب التعاقد لوظائف جديدة في شركة «مياه الغربية»

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، فتح باب التعاقد مع بعض العمالة، فى وظائف أخصائي خدمة عملاء ومشتركين وأخصائي أمن وكيميائى.

وأشار المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أن تلك الوظائف بعقود محددة المدة لتغطية العجز الحالى لبعض الوظائف، لضمان حسن الأداء ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة، أن استمارات التقديم لتلك الوظائف متاحة فى فروع الشركة بمراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن كافة الشروط والأوراق المطلوبة متاحة بالفروع أيضا، وأن باب التقديم مستمر حتى 1 يونيو القادم.