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خلال أبريل الماضي..

«107.6 مليون جنيه» إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد

مال وأعمال

جمارك السيارات ببورسعيد
جمارك السيارات ببورسعيد

خالد الشرقاوي - متابعات

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بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال أبريل الماضي نحو 107 ملايين و653 ألفا و809 جنيهات.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الخميس، إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 489 مليونا و776 ألفا و558 جنيها.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 162 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة و85 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 204 ملايين و255 ألفا و60 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 43 مليونا و328 ألفا و398 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 41 بيانا جمركيا ترانزيت.

وأوضح المصدر أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال أبريل الماضي بلغ 189 بيانا جمركيا بقيمة 74 مليونا و629 ألفا و322 جنيها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 15 مليونا و763 ألفا و93 جنيها.

وقال إن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1128 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 210 ملايين و595 ألفا و176 جنيها بإيرادات بلغت 15 مليونا و867 ألفا و409 جنيهات، لافتا إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 27 ألفا و770 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال أبريل الماضي.

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