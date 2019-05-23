البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة على ارتفاع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.6 مليار جنيه ، مقابل 746.490 مليار جنيه أمس.

وارتفع "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 603 نقاط، ومؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقاً نموا بنسبة 0.83% ليغلق عند 1536 نقطة.