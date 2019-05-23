البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة على ارتفاع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.6 مليار جنيه ، مقابل 746.490 مليار جنيه أمس.

وارتفع "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 603 نقاط، ومؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقاً نموا بنسبة 0.83% ليغلق عند 1536 نقطة.


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