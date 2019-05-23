  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:25 م
بحث متقدم
قوات أمريكية بسوريا

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

مطار أبوظبي

بالفيديو.. لحظة استهداف منشآت بمطار أبوظبي

نتنياهو

أزمة بالحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يستنفر

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

القذافي

ماذا قال أنصار"القذافي" عن الفيديو النادر له؟

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

9 نصائح لمواجهة الطقس الحارخارج المنزل

تحذيرات من طقس الغد

الدولار

الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم

الوداد

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال إفريقيا

البنك المركزي

تفاصيل قرار "المركزي" عن تثبيت سعر الفائدة

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

عرب وعالم

قوات أمريكية بسوريا
قوات أمريكية بسوريا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"قطر" تستقبل قاذفة أمريكية "B-52 ".. تعرف علي السبب

#

رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا

#

"لافروف" يبعث برسالة دعم لمصر فى مواجهة الإرهاب

#

"كريدي سويس": مصر خيارنا الأفضل في الشرق الأوسط

أمريكا

روسيا

الشرق الأوسط

إعلان حرب

أكد نائب رئيس هيئة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن روسيا ستقف ضد إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط.

واعتبر جاباروف، في تصريح لوكالة «نوفوستي» اليوم الخميس، أن هذه الخطوات هي «إعلان حرب» في وجه الآخرين، ومحاولة للضغط على أعصاب إيران.

وجاء تصريح جاباروف، تعليقا على إعلان مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض خطة تتضمن إرسال آلاف العسكريين الجدد إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس مكالمة نجوم الأهلي مع رئيس الزمالك
» «الخشت»: معظم الكليات انتهت من امتحان التفكيرالنقدى دون شكاوى
» «هندسة القاهرة»: زجاجات مياه باردة مجانا للطلاب لغسل الرأس
» تطورات جديدة في حالة الفنان مصطفى حشيش
» أمي استشهدت بقصف الطيران
» موقع قبرصي : مشروع الربط الكهربائي مع مصر يطور بنيتها التحتية
» جامعة بنها: سيارات إسعاف لمواجهة الموجة الحارة أمام الامتحانات
» جامعة القاهرة: الطلاب يؤدون امتحان التفكير النقدي بنظام "أوبن بوك"
» شاهد.. لحظة اقتحام متظاهرين لحافلة شرطة بإندونيسيا
» التنمية المحلية تطالب بتفعيل لائحة قانون عربات الطعام
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد