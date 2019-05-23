روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

23 مايو 2019 - 09:09 م

أكد نائب رئيس هيئة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن روسيا ستقف ضد إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط.

واعتبر جاباروف، في تصريح لوكالة «نوفوستي» اليوم الخميس، أن هذه الخطوات هي «إعلان حرب» في وجه الآخرين، ومحاولة للضغط على أعصاب إيران.

وجاء تصريح جاباروف، تعليقا على إعلان مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض خطة تتضمن إرسال آلاف العسكريين الجدد إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.