الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم

23 مايو 2019 - 07:26 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات وفقا لأخر تحديث بالبنوك اليوم الخميس 22.

شهد الجنيه قفزة كبيرة في تعاملات، وجاء سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى الآن وقد شهد سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وشهد الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2019 تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وما زالت عملية تحسُّن العملية المحلية أمام العملة الخضراء مستمرا، ووفقا لـ أسعار الدولار اليوم بالبنوك، جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى

16.85 جنيه للشراء

16.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.85 جنيه للشراء

16.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

16.81 جنيها للشراء

16.91 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى

16.84 جنيه للشراء

16.94 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

16.83 جنيه للشراء

16.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.83 جنيه للشراء

16.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم

16.84 جنيه للشراء

16.94 جنيه للبيع