الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال إفريقيا

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جهاد جريشة

الترجى

الوداد

أبطال إفريقيا

يلتقي في تمام الثانية عشرة منتصف الليل غد الجمعة فريق الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وألعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اسناد مهمة ادارة اللقاء للحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

وستُنقل المباراة على قناة "بي إن سبورت 1" المالك الحصري للبطولات الفريقية.

يذكر أن مباراة العودة ستقام على الملعب الأوليمبي في رادس بتونس، يوم الجمعة 31 مايو الجاري.


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