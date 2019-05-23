شاهد.. صلاح يستعد مع فريقة للنهائي الأوروبي

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يستعد فريق ليفربول الانجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنهائي دوري أبطال أوروبا، علي هامش العسكر المقام حاليا في إسبانيا علي أن يكون النهائي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دوري ابطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.

وضمت قائمة ليفربول في معسكر اسبانيا كلاً من: أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، جونز، كيتا، كيليهير، لالانا، لوفرين، ساديو ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شيردان شاكيري، ستوريدج، فيرجيل فان ديك، فينالدوم، وودبرن، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادى.
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