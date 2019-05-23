تفاصيل اجتماع الرئيس بـ"مدبولي" و"المشاط"

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مصطفى مدبولى

رانيا المشاط

وزيرة السياحة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى دبولي ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لا سيما رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة.

كما عرضت السيدة الوزيرة الشراكات المختلفة لوزارة السياحة مع الهيئات والمنظمات الدولية للترويج للسياحة في مصر، بما فيها المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، كما أشارت كذلك إلى جهود الوزارة في مجال رفع كفاءة المنشآت السياحية وتطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق العائمة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في مجال السياحة، واستضافة وتنظيم الكثير من الفعاليات والمهرجانات المتنوعة لإلقاء الضوء على آفاق الاستثمار في قطاع السياحة المصري وزيادة قدرته التنافسية، مثل الدورة الـ45 من اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ومؤتمر "مصر مستقبل الضيافة".

وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة السياحة نوهت في ذات السياق إلى مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس القومي للمرأة، وذلك لدعم دور المرأة الاقتصادي في قطاع السياحة في مصر، كمحور أساسي من محاور الإصلاح الهيكلي للقطاع السياحي، وبما يتماشى مع المعايير والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الخصوص، وكذا يعزز من خطة القطاع لفتح أسواق سياحية جديدة وافدة لمصر، ويدعم أيضاً تطبيق التنمية المستدامة في السياحة المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير وحماية منطقة المنتزه؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، وتعزيز الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الدكتورة رانيا المشاط عرضت أيضاً تطورات مشروع المتحف المصري الكبير الذي يلقى اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي ترقباً لافتتاحه باعتباره أكبر متاحف العالم، فضلاً عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة عين الصيرة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالالتزام بالجداول الزمنية المخصصة لتلك المشروعات الكبرى، وكذلك الانتهاء من كافة الخدمات ذات الصلة بتلك المشروعات قبل بدء التشغيل.


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