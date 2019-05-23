"كلوب" يزف بشرى للثنائي "كيتا وفرمينو"

23 مايو 2019 - 02:51 م

زف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي يشري سارة للثنائي للغاني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزى، والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق لافتا إلى أن حظوظ كيتا فى المشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين كبيرة.

وأضاف "كلوب" فى تصريحات للموقع الرسمى لـ"الريدز"، "عاد كيتا للتدريبات قبل الموعد المحدد، لكن هذا لا يعنى بعد لحاقه بنهائى دوري الأبطال، بالنسبة لى سيكون من الجيد جاهزيته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، سنتواصل مع الجهاز الطبى لمنتخب غينيا، ونرى ما سيحدث".

وأضاف مدرب ليفربول "إن لم يكن لائقاً بنسبة 100?? لن يشارك، لا يهم هنا ما إذا كنت تشارك مع فريقك أو منتخب بلادك، الأمور تبدو إيجابية وجيدة، سنرى ما سيحدث وهل ستتاح له الفرصة أم لا".

وتعرض نابى كيتا للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي التي أٌقيمت بملعب "كامب نو"، في "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

في ذات الصدد، زف كلوب أنباء سارة بشأن روبيرتو فيرمينو العائد للتدريبات عقب غياب ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

وأضاف كلوب، "تبدو حالة فيرمينو جيدة، وقد عاد للتدريب بقوة. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء. لا يزال أمامنا بضعة أيام، ونريد استغلالها، اليوم شارك فى 70?? من الحصة التدريبية، غداً على الأرجح سيشارك فى المران كاملاً، سنرى، ونأمل في أن يكون على ما يرام".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل فى نهائي دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي.