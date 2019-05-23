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جامعة بنها: سيارات إسعاف لمواجهة الموجة الحارة أمام الامتحانات

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جامعة بنها
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درجة الحرارة

كليات

جامعة بنها

سيارات إسعاف

جمال السعيد

قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها،إن امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة المختلفة ،تسير بشكل طبيعى دون أى تأجيل لها، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ، تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتوفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأضاف "السعيد" خلال تفقده لجان الامتحانات الفترة المسائية اليوم، أنه أصدر تعليماته بتكثيف استعدادات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف بالقرب من أماكن الامتحانات خاصة فى الخيام لمواجهة أي طوارئ وتزويد القاعات والمدرجات بالمراوح ووسائل التهوية الكفاية للتخفيف من ارتفاع حرارة الجو.

كما شدد على ضرورة تواجد الأطباء والتمريض فى الادارات الطبية فى الكليات طوال أوقات الامتحانات لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الفورية حرصا على سلامة الطلاب.

وتابع أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية وزيادة عدد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال استعدادا لمواجهة أي حالات طارئة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتعامل الفوري معها.

من جانبه أشاد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالالتزام بحسن سير الامتحانات في الكليات اليوم والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام الملاحظين في اللجان وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات خاصة مع الموجة الحارة وشهر رمضان الكريم.


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