الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار

محمد الخرو
صدم النادي الأهلي فريق بيراميدز بقرار، حيث رفض مسئولو المارد الأحمر إقامة المباراة في بطولة كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل.
ولفت مسئول القلعة الحمراء إلي أنهم متمسكين بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات بطولة امم افريقيا 2019.
وعرض مسئولو اتحاد الكرة على الأهلى إقامة المباراة يوم 3 يونيو المقبل قبل بطولة أمم افريقيا لاستطلاع رأيه ونفس الأمر مع بيراميدز، إلا أن النادى الاحمر رفض طلب اتحاد الكرة.
يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.
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