» موقع قبرصي : مشروع الربط الكهربائي مع مصر يطور بنيتها التحتية

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متابعات- حنان حمدتو

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أشاد موقع قبرصي على الاتفاقية التي تم توقيعها للربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا أنها تاريخية وستعود بفوائد عديدة على جميع الأطراف.

وقال موقع "إن قبرص" القبرصي، أن تلك الاتفاقية ستعزز التعاون بين مصر وأوروبا، موضحا أن مشروع الربط الكهربائي سيكون له فوائد كبيرة على البلدين.

وبين أن التعاون المشترك مع أوروبا زاد منذ أن تولى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" الحكم، موضحا أن العلاقات شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن أبرز أشكال التعاون تتمثل في مشاريع البنى التحتية للكهرباء، مؤكدا أن منظومة الطاقة في مصر أصبحت قوية جدا.

وأوضح أن مصر باتت مركزا مهما لنقل الطاقة بين أفريقيا والدول العربية ومزودا رئيسيا للكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص.

وبالأمس، وقَّع رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" على اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500± كيلو فولت.


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