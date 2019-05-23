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التنمية المحلية تطالب بتفعيل لائحة قانون عربات الطعام

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متابعات حنان حمدتو

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ناقشت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر آلية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وإدارة وتنظيم عمل تلك المنظومة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشادت وزارة التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فيما يخص عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات وتذليل كل المعوقات.

‎واستعرضت وزارة التنمية المحلية الخطوات التي قامت بها الوزارة فيما يخص عربات الطعام ومن بينها صدور القانون الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة واللائحة التنفيذية الخاصة به، مشددة على أهمية سرعة التطبيق الفعلي للقانون واللائحة على أرض الواقع لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير فرص عمل للشباب بصورة حقيقية بكافة المحافظات في هذا الشأن وتقليل معدلات البطالة وإحداث تنمية مستدامة بالمحافظات والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال.

وأعلنت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تفعيل التعاون بين الوزارة والمحافظات وصندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة من كافة الجهات المشاركة في الاجتماع لسرعة تنفيد القانون واللائحة والدفع بهذا المشروع على أرض المحافطات خلال الفترة القادمة.

وأكدت أننا نسعي إلى تشجيع وتسهيل استصدار التراخيص اللازمة من المحافظات للشباب أصحاب مشروعات عربات الطعام وتوفير التمويل من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات، مضيفة أنه تم الاتفاق على أن يتم تقسيم تنفيذ المشروع على عدة مراحل أولها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومطروح وجار دراسة إضافة محافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة بعض حالات المشروعات القائمة بالفعل المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات لاستصدار التراخيص اللازمة لها لتعمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام.


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