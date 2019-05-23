» شاهد.. لحظة اقتحام متظاهرين لحافلة شرطة بإندونيسيا

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عربات الطعام

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام المتظاهرين الإندونيسيين لحافلة للشرطة، احتجاجًا على فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو مئتين حتى الآن خلال الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة.

شاهد الفيديو..

 

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