» شاهد.. لحظة اقتحام متظاهرين لحافلة شرطة بإندونيسيا

23 مايو 2019 - 01:24 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام المتظاهرين الإندونيسيين لحافلة للشرطة، احتجاجًا على فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة.



وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو مئتين حتى الآن خلال الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة.



شاهد الفيديو..





