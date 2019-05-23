الملك سلمان يشعل مواقع التواصل بصورة نادرة

23 مايو 2019 - 12:29 م

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بصورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان حساب قصص تاريخية على تويتر قد نشر صورة نادرة للعاهل السعودي قائلا : " خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في صورة نادرة عنوانها البساطة".

وبحسب الصورة يبدو الملك سلمان متكئا على إحدى الوسادات، ويجلس إلى جانبه أحد الأطفال، لكنه لم يتبين من الصورة هوية من يجلس بجواره.

يذكر أن دارة الملك عبد العزيز كانت قد نشرت أيضا صورة نادرة تبرز وجود الملك فيصل بن عبدالعزيز مع العاهل المغربي الحسن الثاني، وبرفقتهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب الصورة فإن العاهل السعودي الحالي الملك سلمان كان وقتها أميرًا للرياض أثناء التقاط الصورة.

وقد التقطت هذه الصورة في حفل عشاء أقيم على شرف العاهل المغربي في الرياض، حيث أوضحت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة تعود لعام 1388هـ / 1968م.







