» "تركي آل الشيخ" يوزع كراتين على القرى الأكثر احتياجًا

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عمرو محمد-متابعات
أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عددًا من كراتين رمضان لعدد من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.
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