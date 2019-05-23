» الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة السبت المقبل، وانخفاض الحرارة بمعدل 8 درجات، لتسجل الحرارة فى القاهرة 36 درجة مئوية.
وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى لقاء على "إكسترا نيوز"، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ناصحًا بارتداء الملابس القطنية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر طقس اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.