يبرر دعاءه على الفاسدين عند الكعبة: الجوع مر

23 مايو 2019 - 11:24 ص

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدعو متضرعًا عند الكعبة على الفاسدين في الأردن.

وأظهر مقطع الفيديو صوت شخص عند باب الكعبة يدعو على من أسماهم "الفاسدين".

وحظي الفيديو بدهشة واستغراب من قبل رواد التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا من المقطع.

وظهر الشخص في المقطع المتداول وهو يدعو ويتضرع طارقا باب الكعبة، كما طلب من الله أن يبتلي الفاسدين في الأردن بالأمراض وأمور غيرها، مبينا أنهم أكلوا أموال الناس، وتسببوا بفقرهم، موضحا :" أن الجوع مرّ".