"الإفتاء": يجوز تأخير الظهر بسبب شدة الحر

23 مايو 2019 - 11:24 ص

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى بضرورة تأخير الظهر (شرعًا) وذلك لشدة الحرارة التي تمر بها البلاد خلال الـ24 ساعة الحالية.

وقالت الدار خلال صفحتها الرسمية علي "فيس بوك": "لإبراد بالظهر في شدة الحر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

وفسرت الدار فظ (فَأَبْرِدُوا) بقولها: من الإبراد وهو الدخول في البرد، أي أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر .

جدير بالذكر أن مصر تمر خلال تلك الساعات من العمر بدرجة حرارة لم تشهدها من قبل حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة بحسب بيان من الأرصاد بالأمس.





