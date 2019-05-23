"الإفتاء": يجوز تأخير الظهر بسبب شدة الحر

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الجو

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى بضرورة تأخير الظهر (شرعًا) وذلك لشدة الحرارة التي تمر بها البلاد خلال الـ24 ساعة الحالية.

وقالت الدار خلال صفحتها الرسمية علي "فيس بوك": "لإبراد بالظهر في شدة الحر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

وفسرت الدار فظ (فَأَبْرِدُوا) بقولها: من الإبراد وهو الدخول في البرد، أي أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر .

جدير بالذكر أن مصر تمر خلال تلك الساعات من العمر بدرجة حرارة لم تشهدها من قبل حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة بحسب بيان من الأرصاد بالأمس.  



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