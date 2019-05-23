» "لصقة" مرنة لتخفيض درجة حرارة الجسم

23 مايو 2019 - 11:16 ص

صنع مهندسون من الولايات المتحدة لصقة مرنة قادرة على تبريد أو تدفئة الجسم البشري إلى الدرجة المريحة، وذلك بحسب نتائج دراسة أجريت بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو.

ويمكن رفع أو تخفيض درجة حرارة جسم الإنسان إلى الدرجة المناسبة بهذه اللصقة والحفاظ عليها بنفس المستوى ارتباطًا بتغيير درجة الحرارة.

وتحصل هذه اللصقة على الطاقة من بطارية مرنة توضع في الملابس مباشرة، وتساعد في تخفيض استهلاك الطاقة التي تستخدمها مكيفات الهواء ومعدات التدفئة في المباني والمنازل.

وتكيف اللصقة المبتكرة درجة حرارة الجسم إلى الدرجة المريحة في اليوم الحار أو البارد.

وحاليًا صنعت نسخة واحدة من هذه اللصقة، وفيما بعد ستساعد عند إنتاجها تجاريًا على تخفيض نفقات التدفئة والتبريد.

وصنعت هذه اللصقة من سبائك حرارية، تستخدم الطاقة الكهربائية لخلق تأقلم في درجات الحرارة.