  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:08 ص
بحث متقدم
الاسد

تجميد أرصدة ابنة شقيقة الأسد فى لندن

أمام

داعية يطالب بمصادرة أموال عادل إمام

القذافي

لم تره من قبل.. فيديو نادر جدا للقذافي

مقايبر

تحويل الجثث إلى سماد عضوي.. في هذه الدولة

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: قريبًا سيحدث هذا الأمر

أحمد موسى

أحمد موسى: "لن نسمح بالهرج ومحدش هيقدر يعلم علينا"

السيسي

قراران جديدان للرئيس.. تعرف عليهما

بدر العساكر

مفاجأة عن "بن سلمان".. يكشفها مدير مكتبه

البنا و الخميني

تفاصيل أول لقاء جمع بين حسن البنا والخميني

الكابتن مجدي عبدالغني

لأول مرة .. "مجدي عبد الغني" يغني على الهواء

تصريحات النشطاء تغضب "الأرصاد" بسبب الموجة الحارة

آخر الأخبار

أحمد عبد العال
أحمد عبد العال

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خبر غير سار من الأرصاد للمواطنين

#

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد: هتتحاسب أنت وبسمة .. وقريب هتشوف ردي

#

خبر غير سار من"الأرصاد" للموطنين

#

رئيس"الأرصاد" يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة



رد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القاهرة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم، منفعلاً: "مبالغ فيه جدًا، وكلام ليس علميًا".

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم 45 درجة، ولكن نسبة الرطوبة منخفضة جدًا، محذرًا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأوضح أن الموجة الحارة سببها تعرضنا لكتلة هوائية من الصحراء الشرقية من المملكة العربية السعودية، ومنخفض السودان معًا، منوهًا بأنه عند تعرض الشخص لارتفاع في درجة الحرارة لابد من التوجه للطبيب مباشرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمن يكشف غموض مقتل مسنة فى 8 ساعات
» "الخطيب" يبحث رؤية جهازه لجدول "المسابقات"
» الجريدة الرسمية تنشر قرارات لـ "مدبولى" تعرف عليها
» أمريكا تطلب من كوريا الجنوبية مقاطعة "هواوي"
» حريق هائل داخل شقة سكنية بحلوان
» مصرع عامل وابنته فى حادث مرورى بطريق الإسماعيلية
» جرعة هيروين تقتل فتاة فى التجمع
» رهان بين محمد صلاح ومجدى عبد الغنى على ساعة "رولكس"
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ "بركان"
» أحمد عمر هاشم: هذه الغزوة أول لقاء مسلح لرسول
» أستاذ جامعي يكشف عن أفضل طريقة للتخلص من الناموس

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد