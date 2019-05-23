داعية يطالب بمصادرة أموال عادل إمام

23 مايو 2019 - 10:34 ص

طالب الداعية سامح عبد الحميد، بمصادرة أموال الزعيم عادل إمام، وذلك بعدما طلب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بتسمية مدينة باسم الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، نظرًا لأنه أثر فى الفن كثيرًا.

وقال الداعية السلفى:"هناك من يطالب بتسمية أحد الشوارع أو الكبارى باسم الممثل عادل إمام، وهناك من يقول إن عادل إمام يستحق الجنة لأنه أسعد المصريين لسنوات طويلة، وإذا اعتبر البعض أن عادل إمام أسعد الناس؛ فإن تاجر المخدرات يُسعد الناس أكثر منه"

وأضاف الداعية السلفى:"الممثلات الإباحيات يُسعدن الناس أكثر منه، ولكنها متعة حرام، وهي ليست سعادة حقيقية؛ بل فسق ومعصية وذنوب وهدم للفرد والأسرة والمجتمع، وأنا أطالب بمصادرة أعمال عادل إمام ومنعها من العرض، لأن عادل إمام أفسد أجيالا" .

وتابع الداعية:"أسهم في نشر السفاهة والفسق والخلاعة، ولم ينشر الخير والهدى، ولم يحض على الاستقامة والنجاح والعمل الجاد المُنتج مسرحيته “مدرسة المشاغبين” تسببت في إفساد الطلاب، ونزعت هيبة المعلمين، وجعلت الطلاب يسخرون منهم ويلعبون ويستهزئون ويستهترون بهم، وأفلامه سعت في إفساد وهدم للمجتمع المصري والعربي، وتشويه سمعة مصر، وعادل إمام حصد الملايين مقابل نجوميته، ولم يقدم لفقراء مصر شيئًا".