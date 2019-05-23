» الجريدة الرسمية تنشر قرارات لـ "مدبولى" تعرف عليها

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متابعات حنان حمدتو
استعرضت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس مجموعة من القرارت للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهما:
ظهر
فجر
03:22
شروق
05:00
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:54
عشاء
20:24