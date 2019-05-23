» أمريكا تطلب من كوريا الجنوبية مقاطعة "هواوي"

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قالت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية، إن أمريكا طالبت من حكومة كورية الجنوبية دعم حملتها ضد شركة هواوي الصينية والانضمام إليها .

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الولايات المتحدة نقلت هذه الرسالة عدة مرات إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن استخدام منتجات هواوي يمكن أن يسبب مشكلات أمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وطلبت الولايات المتحدة دعما "نشطا" من كوريا الجنوبية لسياستها تجاه الصين.

وأوضحت الصحيفة أن رد كوريا الجنوبية على طلب واشنطن تمثل في أنها تحفظت، وقالت إنه من الصعب عليها التدخل في عملية صنع قرار تتعلق بشركة خاصة .


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