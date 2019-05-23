تفاصيل أول لقاء جمع بين حسن البنا والخميني

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الخميني

حسن البنا

تن

نشات الديهى


كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل أول لقاء جمع بين القيادي الإخواني حسن البنا وآية الله الخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1938.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، مساء أمس الأربعاء، أن هذا اللقاء يعد البذرة الأولى في العلاقات بين جماعة الإخوان وإيران.

وأوضح "الديهي"، أن ثاني لقاء كان بين القيادي الإخواني إبراهيم صلاح والخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1978، حيث سأله الأخير عن موقف الأزهر الشريف من المذهب الشيعي.

وأشار  إلى أنه عندما سقط نظام الشاه في إيران، قام الإخوان برفع صورة الخميني في مختلف الدول الأوروبية، وطالبوه أن يوصف نفسه بأنه خليفة للمسلمين".

و تابع قائلا:، إن عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، أفصح عن زيارة سرية بينه وبين الإمام تقي الدين الشيعي للتقارب بين المذهب الشيعي والسني داخل مكتب الإرشاد لخدمة مصالحهم، مضيفًا أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سبق وأن التقى أيضا أبو القاسم الكاشاني المرجع الشيعي، خلال موسم الحج، تحدثوا خلاله عن التقارب بين المذهب الشيعي والسني.

وأضاف أيضا أن الإخواني محي الدين الخطيب صديق حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان حذره أكثر من مرة من التقارب بين المذاهب على حساب الدعوي الإسلامية.

 واختتم "الديهي"حديثه قائلا : "تحالف الذئاب بين الإخوان وإيران استمر من الخميني حتى الآن، إيران ترى أن الإخوان هى الأداة الجيدة لتوصيل فكر الشيعة الجدد اللي موجودين في إيران لمصر ومختلف دول العالم".

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