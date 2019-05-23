الجندي: الرسول نهي عن الصلاة في هذه الأوقات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أوقات نهي الرسول عن الصلاة فيها ، مشيرا الى ان الصلاة عبادة توقيفية وليست على حسب ما يختار الانسان.

واوضح "الجندي" عبر برنامجه "حدودتة فقهية " المذاع على راديو "9090" انه قد ورد النهي عن الصلاة في أوقات كثيرة، وهذه الأوقات هي بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس "وقت الشروق"، مشيرا الى أن الضحى بعد شروق الشمس بربع ساعة.

وأضاف أن الصلاة مكروهة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، مستشهدًا بالحديث الشريف: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشس".