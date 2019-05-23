الديهي: الإخوان كانوا ينشرون الفكر الشيعي بمصر

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 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان المسلمين قاموا بترجمة كتابي "معالم في الطريق"، و"ظلال القرآن لـ"سيد قطب"، للغة الفارسية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن كتب سيد قطب التي تم ترجمتها للغة الفارسية كانت تسافر لإيران من أجل نشر الفكر القطبي باللغة الفارسية.

وأوضح "الديهي"، أن جماعة الإخوان كانوا يقومون أيضا بنشر الكتب الشيعية من خلال مؤلفاتهم الخاصة، من أجل نشر المذهب الشيعي في مصر.

وأشار "الديهي"، إلى أن إيران أعلنت أن من أراد أن يكون جعفريا عليه أن ينضم لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا :" الإيرانيون وشيعة إيران يعلمون تمام العلم أن الإخوان ليست جماعة دينية ولكنها أداة سياسية لنشر أفكار إيران ، وهذا أكبر دليل على أن فكر الإخوان شيعي".


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