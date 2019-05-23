» الأهلي يسقط في «فخ» التعادل أمام الإسماعيلى

23 مايو 2019 - 12:10 ص

سقط الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلى، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.

سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.

وضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.

الشوط الأول

جاءت بداية الشوط الأول نشطة للغاية من جانب الفريقين ولم تستغرق فترة "جس النبض" وقتاً طويلاً ، وكانت البداية الهجومية من جانب حسين الشحات لاعب الاهلي الذى كاد يُسجل هدفاً مُبكراً للأحمر لكن محمد فزي حارس الاسماعيلي تصدى للكرة بشكل جيد.

هجمة الأهلي أثارت الغيرة الهجومية في الدراويش الذى ضغط هو الأخر عن طريق بامبو وصادق لكن دون خطورة حقيقة على ممرى محمد الشناوي حارس الاهلي.

وخرج محمود متولي للإصابة وشارك محمد هاشم بدلاً منه ، وواصل الأسماعيلي نشاطه الملحوظ وهدد مرمى الاهلي أكثر من مرة كان أخطرها في الدقيقة 22 من خلال التسديدة التى تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

تراجع أداء الاهلي بشكل غير مُبرر ما منح الفرصة للاعبي الأسماعيلي بالتقدم في منتصف ملعب الاهلي.

وسقط أيمن أشرف الذى يخوض اللقاء مُرتدياً "قناعاً" على الأرض للأصابة بعد صدام قوي مع مصطفى فارس لاعب الأسماعيلي.

استعاد الاهلي سيطرته على اللقاء وتبادل لاعبيه الكرة في منقطة جزاء الدراويش وأهدروا أكثر من فرصة لتسجيل هدف عن طريق حسين الشحات ووليد آزارو.

وليد سليمان قاد هجمة عنترية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وراوغ دفاع الدراويش وسدد بيسراه لكنها جاءت فوق العارضة ، وكرر سليمان تسديدة أخرى خطرة للغاية تصدى لها محمد فوزي حارس الأسماعيلي وعاد الكرة لرمضان صبحي الذ سددها بدهاء تألق باهر المحمدي وأنقذها برأسه وأبعدها عن الشباك الخالية والغى الحكم محمد معروف هدف سجله أزارو بداعي التسلل بعدها أشهر الحكم صافرته مُعلناً الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية أيضاً ونقل لاعبيه الكرة في منتصف ملعب الأسماعيلي مع محاولات مُتباعدة من الدراويش للتسجيل.

ونال محمد صادق للخشونة مع رمضان صبحي في الدقيقة 53 وخرج مصطفى فارس لاعب الأسماعيلي للإصابة وشارك محمد الضرف بدلاً منه.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد الشامي لاعب الأسماعيلي للاعتراض على قرارات الحكم ،قبل أن ينال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء أخرى لياسر إبراهيم لاعب الاهلي للخشونة.

قاد رمضان صبحي هجمة حمراء من الناحية اليسرى وراوغ أكثر من لاعب بالأسماعيلي غير أنه تباطئ في التمرير ليتدخل دفاع الأسماعيلي وينقذ الموقف،

وتصدى محمد الشناوي لكرة خطرة من ناحية اليسار بعدها خرج حسين الشحات وشارك صالح جمعة بدلاً منه ،كما شارك جيرالدو بدلاً من حسام عاشور.

وشارك عبد الرحمن مجدي لاعب الأسماعيلي بدلاً من محمد صادق وكاد معغلول يُسجل هدف الاهلي الأول في الدقيقة 72 بعدما وصلته كرة جيدة سددها بقوة وعاد باهر المحمدي لينقذ فريقه مرة أخرى من إستقبال هدف.

بعدها بدقيقة ينجح أزارو في تسجيل هدف الاهلي الأول بعدما تلقى تمريرة رائعة من صالح جمعة وأوقفها بشكل جيد ولعبها برأسه في شباك الدراويش.

وفي الدقيقة 80 شارك أحم فتحي بدلاً من وليد سليمان ، وتعرض كريم بامبو للأصابة وتلقي العلاج خارج الملعب قبل أن يعود لأستكمال المباراة وواصل محمد الشناوي تألقه الواضح في المباراة بعدما أنقذ مرماه من كرة خطرة لعبها عبد الرحمن مجدي.

وسجل كريم بامبو هدف التعادل للأسماعيلي في الدقيقة 85 بعدما إستغل سذاجة دفاع الاهلي وسجل هدف فريقه الاول ، وضغط الفريقين تسجيل هدف ثان لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.