  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 م
بحث متقدم
الدولار

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

سفيان طوبال

تسريب فيديو فاضح لسياسي تونسي بارز مع راقصة مصرية

محكمة سعودية

محاكمة 4 قضاة سعوديين وفصل 4 آخرين

الاهلى والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي

فيفا

قرار جديد من الـ«فيفا» بشأن مونديال قطر

حماس تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

تسليم أسلحة حماس لمصر وإقامة "فلسطين الجديدة"

صابرين

فيديو.. صابرين: سأنزع الحجاب نهائيًا

إليسا

مضاعفات السرطان تطارد "إليسا" وتدهور حالتها

درجات الحرارة

غدًا.. درجات الحرارة 45 على جميع الأنحاء..هذا هو السبب

وزير الخارجية سامح شكري

"الخارجية" ترد.. لماذا تدعم مصر "حفتر"؟

"الداخلية" تقرر ملاحقته..

تسريب فيديو فاضح لسياسي تونسي بارز مع راقصة مصرية

عرب وعالم

سفيان طوبال
سفيان طوبال

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

#

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

#

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

#

تسريب فيديو فاضح لفنانة شهيرة يثير ضجة في الوسط الفني

مصر

فيديو مسرب

راقصة

سياسي تونسي

حالة من الغضب والجدل سيطرت على المشهد السياسي والشارع التونسي، بعد تسريب فيديو فاضح لرئيس اللجنة المركزية لحزب حركة ”نداء تونس“ سفيان طوبال، وهو في أحد الملاهي الليلية بمصر ويظهر بأوضاع مخلة مع راقصة.

واتهم ”نداء تونس“ في بيان له، أطرافًا سياسية بشن ”حملة تشويه ممنهجة ودنيئة تستهدف رموز الحزب، بعد نجاح المؤتمر الانتخابي بالحمامات في القطع مع التوريث وحكم العائلة، وهو ما أثار حفيظة عائلة رئيس الجمهورية وحركة النهضة بتواطؤ من أحد المديرين العامين لوزارة الداخلية“، وفق البيان.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا ردا على تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال بخصوص تسريب فيديو له.

وفي ما يلي نص البيان حسب مواقع محلية:

إثر تعمّد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس "سفيان طوبال" تنزيل صورة المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" والمسارعة بسحبها، علاوة على إصدار حركة نداء تونس (شق الحمامات) لبيان مُمضى من طرف رئيس مكتبها السياسي مُتّهما أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية بالتواطؤ في تسريب مقطع فيديو يتعلّق برئيس اللجنة المركزية لشق الحزب المذكور "سفيان طوبال" في إشارة بيّنة وصريحة إلى المدير العام للمصالح المختصة، معرّضين سلامته الجسدية إلى الخطر، في ظلّ التهديدات الإرهابية المتعلقة بشخصه، فضلا عن التجنّي الصارخ والتشهير المجاني في مسّ جليّ لمعنويات أحد إطارات وزارة الداخلية التي تنكب على محاربة الإرهاب والحفاظ على سلامة التراب الوطني. وأمام هذه الموجة من التشويش والتشكيك ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهُم وزارة الداخلية أن تُذكّر مجددا أنها تظلّ في منأى عن كل التجاذبات السياسية وترفض قطعا أي محاولة للزجّ بها في مثل هذه المزايدات. كما تحتفظ الوزارة بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا سخر رامز جلال من نقاب حلا شيحة
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي
» "التعليم" تكشف مصير تصحيح امتحانات الثانوية غدًا
» شاهد.. أحدث ظهور لأسماء الأسد
» الحكومة الصينية تدخل على خط أزمة "هواوي"
» مهاتير محمد: السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية
» مصر توقع اتفاق الربط الكهربائي مع قبرص واليونان
» «بامبو» يقود هجوم الإسماعيلى أمام الأهلي
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلى
» المجلس العسكري السوداني يلغي تجميد النقابات والاتحادات المهنية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد