» نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان

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المصريون

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نفذت تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بعد انتهاء التذاكر المخصصة للجماهير الزملكاوية وغادر جماهير الزمالك مقر النادي بسبب عدم وجود تذاكر، حسبما ذكر مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الأمن اعتمد 40 ألف تذكرة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي وليس 60 ألف كما أعلن رئيس القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل المغرب يوم الأحد المقبل الموافق 26 مايو الجاري، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


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