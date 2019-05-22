فيديو.. فنانة معتزلة تعود للغناء بعد غياب 35 عامًا

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عادت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، للغناء مرة أخرى، عبر برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي".

وتغني عزيزة جلال في أول ظهور لها أغنيتها الشهيرة "مستنياك"، كما تكشف خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.

الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس المغربية، عام 1958، واعتزلت الفن عام 1985، وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي، وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.




























































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