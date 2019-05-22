  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
الاهلى

صورة.. حريق في النادي الأهلي

الدولار

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

سفيان طوبال

تسريب فيديو فاضح لسياسي تونسي بارز مع راقصة مصرية

محكمة سعودية

محاكمة 4 قضاة سعوديين وفصل 4 آخرين

الاهلى والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي

فيفا

قرار جديد من الـ«فيفا» بشأن مونديال قطر

حماس تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

تسليم أسلحة حماس لمصر وإقامة "فلسطين الجديدة"

صابرين

فيديو.. صابرين: سأنزع الحجاب نهائيًا

إليسا

مضاعفات السرطان تطارد "إليسا" وتدهور حالتها

درجات الحرارة

غدًا.. درجات الحرارة 45 على جميع الأنحاء..هذا هو السبب

الحكومة الصينية تدخل على خط أزمة "هواوي"

آخر الأخبار

هواوي
هواوي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

ضربة موجعة.. "جوجل" تحرم "هواوي" من بعض خدماتها

#

هواوي" تسعى للاستثمار في تطوير أنظمة الاتصالات بقطاعات النقل

#

ارتفاع إيرادات شركة «هواوي» إلى 26.8 مليار دولار

#

فنانة شهيرة تدخل على خط أزمة الفيديوهات الإباحية

اتهمت الحكومة الصينية السلطات الأمريكية بممارسة "البلطجة الاقتصادية" من خلال فرض إجراءات تقييدية على شركة "هواوي".
وقال وزير الخارجية الصيني، وان يي، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "استخدام الولايات المتحدة السلطة الحكومية من أجل ممارسة ضغوط، لا سبب لها، على شركات صينية خاصة مثل هواوي، ليست إلا بلطجة اقتصادية".
وأضاف وان يي: "من يسلك السبيل الصحيح سيتلقى الدعم، ومن ضله لا يعثر على العون. سياسة الولايات المتحدة، التي يعتبر الأمريكيون أنفسهم وفقا لها أعلى من الآخرين، لن تلقى دعم المجتمع الدولي". 
ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 مايو، قانونا أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لحماية البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية للبلاد من "التهديدات الخارجية".

وبموجب هذا القرار، أدرجت وزارة المالية الأمريكية شركة "هواوي" الصينية العملاقة، التي أعلنت مؤخرا عن تطوير تقنيات "5G" للاتصال الإلكتروني، في القائمة السوداء.

وجرى هذا الإجراء تصعيدا للتوتر بين الولايات المتحدة والصين، بسبب الخلافات المتعلقة باتفاق التجارة، الذي يتفاوض حوله أكبر اقتصادين في العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
» هكذا سخر رامز جلال من نقاب حلا شيحة
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي
» "التعليم" تكشف مصير تصحيح امتحانات الثانوية غدًا
» شاهد.. أحدث ظهور لأسماء الأسد
» الحكومة الصينية تدخل على خط أزمة "هواوي"
» مهاتير محمد: السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية
» مصر توقع اتفاق الربط الكهربائي مع قبرص واليونان
» «بامبو» يقود هجوم الإسماعيلى أمام الأهلي
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلى

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد