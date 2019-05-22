بـ"هونج مينج".. هواوي ترد الضربة لـ جوجل

22 مايو 2019 - 10:03 م

تسعى شركة "هواوى" للعمل على نظام جديد بديلًا لنظام أندرويد، فى إطار الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية، والتى قد تنتهى بحظر النظام من أجهزتها.

كشفت بعض التقارير الحديثة، أن شركة هواوى تعمل على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذى يعرف بـ HongMeng .

وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن النظام الجديد كما يلى:

- اسم HongMeng هو مجرد اسم كودي، وليس الاسم النهائي لنظام التشغيل.

- يعتبر هذا النظام بمثابة خطة طوارئ في حالة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

- كشفت التقارير أن هواوى تعمل على هذا النظام منذ عام 2012.

- أشارت بعض التقارير إلى أن نظام التشغيل يتم إختباره بالفعل وسيحل محل نظام التشغيل أندرويد تدريجيا على أجهزة هواوى.

- تسعى هواوى من خلال هذا النظام فى الأسواق لكسر احتكار نظامى التشغيل أندرويد و ios .

- كشف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الاستهلاكية في Huawei ، أن الشركة ستتمكن من إطلاق بديلها الخاص لنظام الأندرويد بحلول خريف هذا العام.

- ليس من المعروف ما إذا كان نظام التشغيل هذا يستند على Android Open Source Project أو ما إذا كان سيكون شيئًا آخر تمامًا.

- سيعمل نظام التشغيل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية، بالإضافة لأجهزة التلفزيون والسيارات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

- سيكون النظام وفقا لهواوي متوافق مع تطبيقات أندرويد.



