الكويت تُسرح 538 ألف عامل وافد بشكل نهائي

22 مايو 2019 - 08:52 م

تواصل الكويت تنفيذ خطتها القومية بتسريح العمالة الوافدة وإحلال عمالة محلية بدلًا منها، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات ألغى أكثر من 538 ألف رخصة قيادة للوافدين، مؤكدة أن الإحصائية الخاصة برخص القيادة المسجلة للمواطنين والوافدين من النظام الآلي بلغت 1.36 مليون رخصة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية: «إن الرخص الملغاة كانت لأشخاص جرى إبعادهم عن البلاد ولآخرين غادروا نهائياً، كما ألغيت رخصة كل من حصل عليها عن طريق تجاوز القانون أو طريق الاستثناء»، مشيراً إلى أن عملية إلغاء تلك الرخص جرت خلال الأشهر الـ3 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: «إن رخص القيادة للمواطنين بلغت 621 ألفاً و744 رخصة، ورخص الوافدين 738 ألفاً و404 رخص، موزعة بين خاصة وعامة، ولا تشمل الرخص الإنشائية ورخص قيادة الدراجات النارية».

وشددت على أن قطاع المرور والعمليات يطبق القواعد والشروط على راغبي استخراج رخص السوق، وأنه يلغي أي رخصة يتبين أنها مخالفة لتلك القواعد أو أن الشروط لم تعد تنطبق على حائز الرخصة، لافتة إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في آليات استخراج وتجديد رخص القيادة.

وأشارت إلى أن الحملات المرورية تفحص كل رخص القيادة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.