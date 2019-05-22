"رامز في الشلال" يستفز المشاهدين بضيفة اليوم

22 مايو 2019 - 05:37 م

يستضيف برنامج" رامز في الشلال اليوم" ضيفة أثارت جدل واسع في مواقع التواصل بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل .

ووقعت الفنانة حلا شيحة، ضحية لمقلب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "MBC مصر"، ومن المقرر أن تعرض الحلقة المقلب، اليوم، بعد آذان المغرب مباشرة.

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصوّر إعلانًا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.